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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

7 - ديسمبر - 2023

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رام الله: أعلن، الخميس، عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي في مدينة طولكرم (شمال)، ليرتفع الإجمالي في الضفة إلى 266، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، بـ”استشهاد المواطن عوض تايه محمد عنبر (47 عاما) من مخيم طولكرم متأثرا بإصابته”.

عنبر أصيب بجروح خطيرة خلال عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم في 14 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بحسب وفا.

وباستشهاد عنبر يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 266 في الضفة الغربية.

(الأناضول)

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