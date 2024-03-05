سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية- (فيديو)

5 - مارس - 2024

الشهيد نور الدين إبراهيم ياسين

حجم الخط
0

جنين: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، الخميس.

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي (خاص) بجنين في بيان “استشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين من (قرية) دير أبو ضعيف، الذي أصيب برصاص الاحتلال، الخميس الماضي” دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 423 خلال موجة التصعيد التي رافقت الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا إضافة إلى الشهداء نحو 4 آلاف و650 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7422 أسيرا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

عن أهوال حرب غزة: حوار عادي… ربّما!
منذ 3 ساعات
ألمانيا وبريطانيا تؤكدان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بغزة
منذ 3 ساعات
“صحة غزة” تناشد العالم توفير وحدات دم لإنقاذ حياة الجرحى 
منذ 3 ساعات
حماس: استشهاد معتقلين من غزة تحت التعذيب “جريمة حرب”- (تدوينة)
منذ 4 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية