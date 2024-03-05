استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية- (فيديو)

جنين: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، الخميس.

لحظة إصابة الشهيد نور الدين ياسين برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية داخل حي الجابريات في جنين، ظهر الخميس الماضي. #خبرني pic.twitter.com/OY2vIuJKQN — خبرني Khaberni (@khaberni) March 5, 2024

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي (خاص) بجنين في بيان “استشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين من (قرية) دير أبو ضعيف، الذي أصيب برصاص الاحتلال، الخميس الماضي” دون مزيد من التفاصيل.

عاجل| تغطية صحفية: ارتقاء الشاب نور ياسين من قرية دير أبو ضعيف شرق جنين؛ متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي. pic.twitter.com/fgUOYwD40Z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 5, 2024

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 423 خلال موجة التصعيد التي رافقت الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا إضافة إلى الشهداء نحو 4 آلاف و650 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7422 أسيرا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)