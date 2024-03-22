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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية- (صور وفيديو)

منذ 8 دقائق

الشهيد عميد الجاغوب- وسائل التواصل الاجتماعي

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رام الله: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الجمعة، استشهاد شاب، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية تأكيدها أن “الشاب عميد الجاغوب، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا في 21 أغسطس العام الماضي”.

وأضافت أن الجاغوب، “عانى من جروح حرجة، وبقي يعالج في المستشفى لحين أعلن الأطباء عن استشهاده مساء اليوم (الجمعة)”.

وخلال السنوات الأخيرة، شكلت “بيتا”، نقطة مواجهة ساخنة مع الاحتلال احتجاجا على مشاريع استيطانية تستهدف أراضي البلدة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من سكانها.

(الأناضول)

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