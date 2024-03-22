استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية- (صور وفيديو)

رام الله: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الجمعة، استشهاد شاب، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي.

#شاهد | لحظة إصابة الشهيد عميد الجاغوب في بيتا جنوب نابلس العام الماضي، حيث أُعلن عن استشهاده الليلة متأثراً بجراحه الخطيرة pic.twitter.com/UuLeBNMOHx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 22, 2024

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية تأكيدها أن “الشاب عميد الجاغوب، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا في 21 أغسطس العام الماضي”.

وأضافت أن الجاغوب، “عانى من جروح حرجة، وبقي يعالج في المستشفى لحين أعلن الأطباء عن استشهاده مساء اليوم (الجمعة)”.

استشهاد الشاب عميد الجاغوب متأثرًا بجراحه قبل أشهر في بلدة بيتا جنوب نابلس pic.twitter.com/HvToMLRZOy — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) March 22, 2024

وخلال السنوات الأخيرة، شكلت “بيتا”، نقطة مواجهة ساخنة مع الاحتلال احتجاجا على مشاريع استيطانية تستهدف أراضي البلدة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من سكانها.

(الأناضول)