استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

رام الله: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أيام شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير “مستشفى الرازي” فواز حماد إن “الشاب ربيع فيصل زكارنة 20 عاما من بلدة قباطية جنوب (محافظة) جنين، استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب برصاص الاحتلال قبل أيام”.

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية فجر السبت، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأعلن في حينه عن استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 3 برصاص الجيش.

واستنادا إلى منشورات وزارة الصحة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 456 شخصا، منذ تفجر الأوضاع في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى 4 آلاف و750 جريحا.

(الأناضول)