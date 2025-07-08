استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في الضفة

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

يأتي ذلك في حين يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ اقتحامات لعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “الشاب أحمد نافذ جبريل العويوي (19 عاما) توفي متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في رأسه بمدينة الخليل قبل نحو 6 أشهر”.

وأوضحت أن الشاب نقل قبل أسبوع إلى المستشفى الأهلي لاستكمال علاجه بعملية جراحية في الدماغ، لكن حالته الصحية تدهورت وأعلن عن استشهاده مساء اليوم.

#عاجل | مصادر محلية: استشهاد الشاب أحمد نافذ العويوي من الخليل، متأثرا بإصابته التي أصيب بها قبل 6 أشهر برصاص الاحتلال pic.twitter.com/Hw4UDtqRw0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 8, 2025

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة قرى وبلدات شمالي الضفة الغربية، بينها قرية حارس شمال غرب سلفيت، وقرى عنزة وفحمة في جنين، وبيتا وقريوت جنوب نابلس، إضافة إلى وادي الفارعة جنوب طوباس، دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 992 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)