سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على جنين

منذ 47 دقيقة

الشهيد عز الدين كنعان- (مواقع التواصل)

حجم الخط
0

جنين: استشهد، الجمعة، شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اجتياح مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بداية يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن تلفزيون فلسطين (حكومي) “استشهاد الشاب عز الدين كنعان من بلدة جبع (في جنين)، متأثرا بإصابته خلال اجتياح الاحتلال لجنين في تموز الماضي”.

وفي 3 تموز/ يوليو الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر نحو 48 ساعة وأسفر في حينه عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنية التحتية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

واشنطن والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات بن غفير بشأن تنقل الفلسطينيين بالضفة
منذ 5 ساعات
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار قرب بلدة حوارة شمال الضفة- (صور وفيديو)
19 - أغسطس - 2023
بريطانيا تدعو إسرائيل للحفاظ على حق أطفال فلسطين بالتعليم- (تغريدة)
17 - أغسطس - 2023
واشنطن: التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوض حل الدولتين ونعارضه بشدة
17 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية