استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على جنين

جنين: استشهد، الجمعة، شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اجتياح مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بداية يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن تلفزيون فلسطين (حكومي) “استشهاد الشاب عز الدين كنعان من بلدة جبع (في جنين)، متأثرا بإصابته خلال اجتياح الاحتلال لجنين في تموز الماضي”.

ارتقاء الشاب عز الدين كنعان، متأثراً بإصابته خلال اجتياح الاحتلال لجنين pic.twitter.com/ImkGTlJfNA — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 25, 2023

وفي 3 تموز/ يوليو الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر نحو 48 ساعة وأسفر في حينه عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنية التحتية.

(وكالات)