سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين يرفع الحصيلة إلى 197

14 - نوفمبر - 2023

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جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، استشهاد شخص متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما يرفع إجمالي الشهداء منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 197.

وقالت الوزارة في بيان، إن “مواطنا استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) قبل أسبوعين في جنين”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 7 في طولكرم (شمال)، وآخر في الخليل (جنوب).

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 197.

(الأناضول)

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