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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال شمال الضفة- (فيديوهات)

منذ 6 دقائق

قوات الاحتلال أثناء اقتحامهم جنين في الضفة الغربية المحتلة

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رام الله: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، الخميس، بمحافظتي نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “الشاب جهاد رأفت قاطوني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس”.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “اقتحم المخيم وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب القاطوني بجروح حرجة، استشهد على إثرها”.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين خلال اقتحامها أحياء عدة من نابلس، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها”.

وفي مدينة قلقيلية ذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب شابا بالرصاص قبل أن يعتقله.

وأضافت أن “قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، ودهمت منطقة المساكوة، وأطلقت النار باتجاه الشاب محمد الفيومي في الثلاثينات من عمره واحتجزته.

كما منعت الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن يدفع الجيش بتعزيزات عسكرية ويعتقل الشاب المصاب، دون معرفة طبيعة إصابته، وفق “وفا”.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 795 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات فلسطينية حتى ظهر الثلاثاء.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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