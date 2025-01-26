استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص جيش الاحتلال شمال القدس- (فيديو)

رام الله: استشهد فلسطيني، مساء الأحد، وأصيب اثنان آخران برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن “شهيد وإصابتان بحالة متوسطة برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا”، دون مزيد من الإيضاحات.



ووفق شهود عيان، فإن إطلاق النار على الشبان الثلاثة وقع قرب حاجز قلنديا العسكري المستخدم للعبور من وإلى القدس.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام الفلسطينية شمال القدس الشرقية المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن “قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة في محيط جدار الفصل العنصري في بلدة الرام”.

وبذلك يرتفع الشهداء الفلسطينيين إلى 878 منذ وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(وكالات)