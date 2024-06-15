سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص إسرائيلي شمالي الضفة- (فيديو)

15 - يونيو - 2024

الشهيد سلطان عبد الرحمن خطاطبة- وسائل التواصل الاجتماعي

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رام الله: استُشهد فلسطيني وأصيب اثنان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه، مساء السبت، بلدة “بيت فوريك” شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طاقم إسعاف تابع لها نقل إلى المستشفى “إصابة بالرصاص الحي في الصدر، لفتى يبلغ من العمر 15 عاما، خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك”.

وأشارت إلى إجراء “عملية إنعاش للقلب والرئتين للمصاب” للمصاب، لتعلن في بيان لاحق “استشهاده في مستشفى رفيديا”.

وفي بيان ثالث، قالت الجمعية إن طواقمها نقلت إلى المستشفى أيضا “إصابة لشاب يبلغ من العمر 16 عاما بالرصاص الحي في القدم، وإصابة لشاب يبلغ من العمر 45 عاما بالرصاص الحي في الفخذ”.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقوات الجيش الإسرائيلي في بيت فوريك، وصورا لمنشورات تحرض على الفصائل الفلسطينية، قالوا إن الجيش وزعها في البلدة.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعد مستوطنون اعتداءاتهم، في حين وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا 547 شهيدا ونحو 5 آلاف و200 جريح وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى اعتقال قرابة 9 آلاف و185 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها “فورا”، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 15, 2024 الساعة 5:35 م

    حرب وجودية تشنها عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 15, 2024 الساعة 5:43 م

    إبادة الشعب الفلسطيني في غزة العزة و الضفة يسير على قدم وساق من عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🚀🐒

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 15, 2024 الساعة 7:14 م

    لعنة الله على عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بدعم ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

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  4. يقول أدريس:
    يونيو 16, 2024 الساعة 10:34 ص

    في هذا اليوم المبارك إزداد مولود في مكان ما ستكون نهاية الصهاينة الماسونيين القتلة المجرمين على يديه و يحرر العالم من الطغيان و الظلم . وتقوم دولة إسلامية تحكم العالم

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