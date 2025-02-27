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استشهاد فلسطيني في مخيم بلاطة وإصابة 11 برصاص الاحتلال واعتقال أحد الجرحى شمال الضفة الغربية- (فيديو)

27 - فبراير - 2025

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رام الله: استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال خاصة مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيان اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد  شاب 25/ عاما/، برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة” واحتجزت جثمانه.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن “قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى المخيم قبل أن تكتشف، مما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إرسال تعزيزات عسكرية من حاجز عورتا، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين”.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم بلاطة شرقي نابلس، خلال عملية اقتحام تخللتها اشتباكات مسلحة مع عناصر مسلحة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن مسلحين استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة خلال المواجهات، ما أدى إلى تصاعد حدة الاشتباكات في المخيم، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت 10 إصابات إلى المستشفى.

بالتزامن، أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، وقام الجيش باعتقاله، في بلدة قصرة، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر رئيس بلدية قصرة هاني عودة أن “قوة إسرائيلية خاصة حاصرت منزلًا في البلدة وأطلقت النار على أحد الشبان وأصابته ثم قامت بحمله عبر نقالة إلى أحد الجيبات العسكرية”.

ولفت عودة، إلى عدم قدرتهم على معرفة الحالة الصحية للشاب المصاب أو طبيعة إصابته.

وبيّن أن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه الأهالي الذين حضروا للمكان لمعرفة ما يجري، دون الإبلاغ عن إصابات بينهم.

(وكالات)

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