استشهاد فلسطيني وإصابة 4 برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله: استشهد فلسطيني، فجر الجمعة، وأصيب 4 آخرون، اثنان منهم جراحهم خطيرة، في إطلاق نار عليهم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء بها إلى 326 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ”استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي 17 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما (غرب رام الله)، وإصابة 4 آخرين بينهم 2 بحالة خطرة”.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شبان فلسطينيين في بلدة بيت ريما ما أدى لإصابة عدد منهم واعتقال آخرين.

وبين الشهود أن ذلك جاء خلال كمين نصبته قوات إسرائيلية خاصة في البلدة.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير الرصاص الحي والمعدني خلالها.

وبحسب معطيات وزارة الصحة “يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 326”.

(الأناضول)