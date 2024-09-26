استشهاد فلسطيني وزوجته وطفليهما في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في جباليا

غزة: استشهد مواطن فلسطيني وزوجته وطفليهما، مساء اليوم الخميس، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد مواطن وزوجته وطفليهما من ذوي الإعاقة، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة البطش في حي الجرن في جباليا البلد شمال القطاع.

وفي وقت سابق، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بقصفه مدرسة الفالوجا التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وعشرات الجرحى، بينهم حالات خطيرة.

آثار استهداف الاحتلال مقر الدفاع المدني في حي الدرج بمدينة غزة، بصاروخ لم ينفجر. pic.twitter.com/6p5SgrrGJi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 26, 2024

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيد مجهول الهوية من منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو جربوع في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مركبة مدنية ومنزلا لعائلة عنبة في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد خمسة مواطنين بينهم طفلان، وأصيب آخرون بعد أن قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المطري في منطقة الضابطة الجمركية شرق المدينة.

واستشهد مواطنان بعد أن قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة “قيزان رشوان” جنوب المدينة، كما استشهد مواطن في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “فارس” في منطقة حي الأمل غرب المدينة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان بعد أن قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الزهور شمال المدينة، كما قصف الاحتلال منزلا لعائلة البشيتي في خربة العدس في المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وقصف ونسف مبان سكنية شمال غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,534 مواطنا، وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.