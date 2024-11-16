استشهاد قيادييْن من “الجهاد الإسلامي” في غارة إسرائيلية قرب دمشق- (صورة)

غزة: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، السبت، استشهاد اثنين من قياداتها بقصف إسرائيلي استهدف مكاتبا وشققا سكنية للحركة في العاصمة السورية دمشق، الخميس الماضي.

وقالت الحركة في بيان إنها تزف “القيادي البارز عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد مواليد 1945)، والقيادي البارز رسمي يوسف أبو عيسى (أبو عصام) مسؤول العلاقات العربية (مواليد 1972)”.

وتابعت، إن القياديين “استشهدا مع ثلة من كوادر الحركة في العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة في دمشق، الخميس الفائت، وتم إخراج جثمانيهما فجر السبت، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض”.

تغطية صحفية | ارتقيا إثر العدوان الإسرائيلي على دمشق يوم الخميس..https://t.co/Pooyrw8azT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 16, 2024

والخميس، أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، الخميس، بسقوط 15 شهيدا و16 مصابا، بينهم نساء وأطفال، في عدوان جوي إسرائيلي على مبان سكنية في العاصمة دمشق وريفها.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان آنذاك، إن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي) أغارت الخميس، على عدة مباني عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا”.

ومنذ 2011، تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لـ”حزب الله” وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(الأناضول)