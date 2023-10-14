استشهاد قيادي عسكري في حماس في غارة إسرائيلية- (فيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت عن استشهاد قيادي عسكري كبير في حركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المتحدث العسكري في بيان إن “قائد العمليات الجوية” مراد أبو مراد استشهد خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه “نشاطها الجوي”، في إشارة إلى استخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها على إسرائيل.

وتابع: “هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش مقر قيادة عملياتيا تابعا لحماس، كانت تدار منه الأنشطة الجوية للمنظمة”.

ولم يصدر تأكيد من حماس في الوقت الحاضر.

جيش الاحتلال في بيان له يقول أنه اغتال قائد سلاح الجو في حماس في مدينة غزة مراد أبو مراد pic.twitter.com/lcWs3EUxPt — الحـكـيم (@Hakeam_ps) October 14, 2023

(وكالات)