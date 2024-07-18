استشهاد قيادي في “الجماعة الإسلامية” اللبنانية في غارة إسرائيلية على البقاع… وحزب الله يقصف قواعد إسرائيلية

بيروت- “القدس العربي”:

استيقظ أهالي البقاع الغربي صباح الخميس على صوت غارة استهدفت في منطقة غزة القيادي في “الجماعة الإسلامية” أبو محمود محمد جبارة ما أدى إلى استشهاده واشتعال النار في السيارة.

وأكد الدفاع المدني سقوط “شهيد إثر غارة جوية إسرائيلية في غزة – البقاع”، وأوضح في بيان: “أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 6:30 من تاريخ اليوم الواقع في 18-7-2024 حريقاً شب إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع في بلدة غزة-البقاع. فيما تولت جهات أخرى انتشال جثمان الشهيد الذي استشهد جراء الغارة عينها ونقله إلى المستشفى”.

حزب الله يدمر مبنى ونقاط تجسس في المطلة ونعى شهيداً في الجنوب

ونعت “الجماعة الإسلامية” في بيان شهيدها قائلة “تزفّ الجماعة الإسلامية في لبنان وجناحها العسكري المقاوم (قوات الفجر)، الشهيد المجاهد القائد محمد حامد جبارة (أبو محمود)، وقد ارتقى شهيداً صباح الخميس، بغارة صهيونية غادرة في منطقة البقاع الغربي في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العدو”.

وأضافت الجماعة “إننا في الجماعة الإسلامية إذ نزف لأمتنا وأهلنا شهيدنا المجاهد محمد حامد جبارة (أبو محمود)، نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الجبانة، ونؤكد على أنها لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين”. كذلك، نعت “حماس” القائد في صفوفها محمد أحمد جبارة “الذي اغتالته إسرائيل في بلدة القرعون”.

لخظةاغتـ يال القيادي في "الجماعة الإسـلامية" أبو محمود محمد جبارة جراء الغارة في منطقة غرْة في البقاع اللبناني pic.twitter.com/hXNpncbjik — Ali Bk (@Bk_Hanas) July 18, 2024

شهيد الحزب

وفي المستجدات العسكرية، استهدفت غارة اسرائيلية منطقة مفتوحة في الجبل فوق بلدة عين التينة في البقاع الغربي. وأغارت مسيّرة معادية على سيارة رابيد في بلدة جبال البطم في قضاء صور، حيث نقل الدفاع المدني إصابات جراءها. وفي وقت لاحق، نعى حزب الله “الشهيد حسن علي مهنا “أبو هادي” من بلدة جبال البطم. وترافقت هذه الاعتداءات مع غارة على منزل غير مأهول في وادي العزية وغارة أخرى على المنطقة الواقع بين ياطر وزبقين إضافة إلى عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي الوزاني وكفركلا وإطلاق صاروخ موجّه في اتجاه بلدة شيحين واستهداف عيتا الشعب والبستان وأطراف كفرحمام ومروحين بقصف مدفعي. وتعرض وادي البياض في حولا لجهة وادي السلوقي للقصف بالمدفعية الثقيلة.

وتسبب الدوي الهائل الناتج عن خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقة النبطية بانهيار جزء من سقف منزل في حي فريدي في بلدة كفرتبنيت، ونجت العائلة بأعجوبة.

في المقابل، أعلن حزب الله عن قصف التجهيزات التجسسية في موقع “حدب يارين” بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها. واستهدف بصاروخ موجه التجهيزات التجسسية في مستعمرة المطلة ما أدى إلى تدميرها وسقط صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستوطنة المطلة وتسبب بأضرار بمبنى واندلاع حريق. وقصف الحزب موقعي “بركة ريشا” و”الراهب” بصواريخ بركان الثقيلة.

مسيّرات من إسبانيا وألمانيا

في سياق متصل ببيع أجزاء من مسيّرات تابعة لحزب الله، كشفت الشرطة الإسبانية أنها “اعتقلت أربعة مشتبه بهم، ثلاثة في إسبانيا وواحد في ألمانيا، في إطار تحقيق في بيع أجزاء من طائرات مسيرة”. وأوضحت “أن التحقيق بدأ في إسبانيا، حيث رصدت الشرطة شركات إسبانية يملكها مواطنون لبنانيون المولد تتاجر بكميات كبيرة من أجزاء ومكونات طائرات عسكرية مسيرة قادرة على حمل متفجرات”. وأضافت الشرطة في بيان “استناداً إلى تحليل الوثائق التي توضح بالتفصيل تجارة مكونات الطائرات داخل أوروبا، فمن الممكن أن يكون حزب الله قد قام بتجميع عدة مئات أو حتى آلاف الطائرات المسيرة باستخدام أجزاء تلك الطائرات”، مشيرة إلى “أن الطائرات الخفيفة، التي يصعب رصدها وإيقافها، كانت محملة بمتفجرات يصل وزنها إلى عدة كيلوغرامات ويتم إرسالها إلى داخل إسرائيل”. وختمت “أن بقايا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله والتي عُثر عليها في إسرائيل تتطابق مع نوع المكونات التي صادرتها الشرطة في إسبانيا وألمانيا”.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريج من الجانبين.

ويطالب حزب الله بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود حسب وكالة الأناضول.

بو حبيب في نيويورك

ومن نيويورك، واصل وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب لقاءاته على هامش مشاركته في النقاش المفتوح حول الحالة في الشرق الأوسط في مجلس الأمن. وعقد إجتماعات ثنائية مع وزير خارجية روسيا الإتحادية سيرغي لافروف، ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية علي باقري كني. كما التقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر. وقد تشاور بو حبيب مع لافروف في الوضع في جنوب لبنان وسبل خفض التصعيد، واتفق مع الوزير الإيراني “على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وفي جنوب لبنان، حيث إن أي تصعيد محتمل سوف يتطور إلى مواجهة كبيرة في المنطقة”.

بو حبيب يحذّر من حرب تولّد الدمار… وحل لإشكالية الكلية الحربية

أما في اللقاء مع لاكروا، فقد عبّر بوحبيب “عن امتنان لبنان للدور الذي تلعبه قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان”، مشدداً على “أن لبنان، كباقي الدول الصغيرة في جغرافيتها، يحتمي بالأمم المتحدة والقانون الدولي”. وأعاد التأكيد “على ضرورة تنفيذ القرار 1701 بطريقة شاملة وكاملة وأهمية دعم الجيش اللبناني”، معتبراً “أن أي حرب على لبنان سَتُوَلد الدمار ليس فقط للبنان، بل للمنطقة جمعاء”.

حل إشكالية الضباط

وفي شأن عسكري متصل بالجيش، وافق مجلس الوزراء على كتاب وزير الدفاع موريس سليم، إجراء مباراة بهدف إكمال عدد الضباط لدورة الكلية الحربية والذي يصل عددهم الإجمالي إلى 200، على أن يُلحق جميع الناجحين في آن واحد قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وذلك بهدف حل الإشكالية التي نشأت بين قائد الجيش العماد جوزف وعون والوزير سليم.

وقد اعترض وزير التربية عباس الحلبي على “التسوية التي تمت والتي وافق عليها مجلس الوزراء”، وقال “من الأولى ان تُزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان وهذا ما يساعد على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية”.

وخلال الجلسة اقترح وزير الشباب والرياضة جورج كلاس إجراء تعيينات في كل الإدارات العامة، فاعترض وزير الإعلام على طرح كلاس رافضاً مبدأ التعيين في غياب رئيس الجمهورية وأثنى على موقفه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى.

ولم تخل جلسة مجلس الوزراء من سجال بين وزير الدفاع والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد قال سليم إنه عندما “طرح تعيينات شاملة لكل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري كان حسان عودة الاسم الذي اختاره لرئاسة الأركان، لكن الطريقة المجتزأة التي تفردت فيها الحكومة بتعيينه تشكل مخالفة للدستور وقانون الدفاع”، مضيفاً: “لذا لم أوقع المراسيم من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية”. أما عن موضوع الكلية الحربية، فاعتبر أنه “لو لم يتم رفع العدد من 173 إلى 200 بموجب التسوية التي طرحها وزير الثقافة محمد مرتضى باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكان الموضوع حُلّ من دون جلسة حكومية، أما وقد حصل فلا لزوم لمطالعات مطولة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وقد ردت الأمانة العامة معتبرة “أن المطالعات التي شكا السيد الوزير من “طولها” هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وامانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فان هذه “المطولات” ليست من عنديات الأمانة العامة ولا من اختراعها. أما عن تصريحه بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فنذكّر معاليه ان جلسة اليوم عُقدت استجابةً لطلبه. ومن باب حرصنا على عدم انزعاج السيد الوزير، الذي نحترم ونقدر، مما اسماه “مطولات” فإننا ندعوه إلى تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها ان مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيبه عن حضور الجلسة. فاقتضى التوضيح”.

جنبلاط – سفير إيران

سياسياً، يتعزز الانفتاح المتبادل بين إيران والمختارة، وفي هذا الإطار استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، بحضور الوزير السابق غازي العريضي، ونائب رئيس الحزب زاهر رعد، وأمين السر العام ظافر ناصر وكان خلال اللقاء عرضٌ لمختلف المستجدات والتطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.

كذلك، تلقى جنبلاط رسالة جوابية من رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني السيد محمد كلبايكاني رداً على برقية التعزية بوفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.