استشهاد كاهن للروم الأرثوذكس جراء غارة إسرائيلية

القصف على جنوب لبنان أمس- ا ف ب

بيروت: أفادت تقارير لبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد كاهن للروم الأرثوذكس جراء غارة إسرائيلية على بلدة إبل السقي في الجنوب اللبناني.

وذكرت مواقع إخبارية لبنانية، اليوم، أن “الأب غريغوريوس سلوم كاهن، رعية إبل السقي للروم الأرثوذكس، استشهد من جراء غارة إسرائيلية”.

استشهاد الأب غريغوريوس سلوم، كاهن رعية إبل السقي للروم الأرثوذكس جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة إبل السقي pic.twitter.com/1OwLNRdEHS — Leb Now (@leb_now) October 1, 2024

اليوم صار مجزرة ب ابل السقي. عائلة نازحة مؤلفة من ٦ أشخاص أبيدت وتعرّض كاهن رعية ابل السقي للروم الأرثوذكس الأب غريغوريوس سلوم لجراح خطيرة وهو حالياً عم نازع بين الحياة والموت.الأب غريغوريس كان عم يزور هل عائلة ويوقف على أوضاعهم.

هيدا موقفه من الاحتلال الاسرائيلي في لبنان وفلسطين pic.twitter.com/R65zBPerMx — 🔻أرشيف لبنان Lebanon Archives (@booklebanon) September 30, 2024

( د ب أ)