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استشهاد كاهن للروم الأرثوذكس جراء غارة إسرائيلية

منذ ساعة واحدة

القصف على جنوب لبنان أمس- ا ف ب

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بيروت: أفادت تقارير لبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد كاهن للروم الأرثوذكس جراء غارة إسرائيلية على بلدة إبل السقي في الجنوب اللبناني.

وذكرت مواقع إخبارية لبنانية، اليوم، أن “الأب غريغوريوس سلوم كاهن، رعية إبل السقي للروم الأرثوذكس،  استشهد من جراء غارة إسرائيلية”.

( د ب أ)

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