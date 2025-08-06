استشهاد لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد أثناء انتظاره المساعدات في غزة

لندن- “القدس العربي”:

استشهد اللاعب السابق لمنتخب فلسطين، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن العبيد ولد في 24 مارس/ آذار عام 1984 في مدينة غزة وهو متزوج وله ولدان وثلاث بنات.

بدأ “بيليه فلسطين” كما لقبته الجماهير، مسيرته في نادي خدمات الشاطئ. ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين الفلسطيني في موسم 2010-2011.

استشهاد اللاعب السابق لمنتخب فلسطين، سليمان العبيد، خلال استهداف القوات الإسرائيلية لمنتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.https://t.co/BWTmJThzeC — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

بعد الأمعري، عاد العبيد إلى خدمات الشاطئ ولعب له لموسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

خاض العبيد 24 مباراة بقميص منتخب فلسطين، سجل فيها هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

خلال مسيرته الرياضية الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليكون من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية، وفق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وباستشهاد العبيد، يرتفع عدد شهداء الأسرة الرياضية والكشفية في فلسطين إلى 662 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.

ووصل عدد شهداء أسرة كرة القدم الفلسطينية إلى 321 شهيداً رياضياً، يشملون لاعبين، مدربين، إداريين، حكّاماً، وأعضاء مجالس إدارات الأندية.