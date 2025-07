استشهاد لاعب منتخب فلسطين مهند اللّي في غارة إسرائيلية.. الضحية رقم 265 من لاعبي كرة القدم

واشنطن- “القدس العربي”: استُشهد مهند فضل اللّي، قائد نادي خدمات المغازي وعضو منتخب فلسطين لكرة القدم، يوم الخميس متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل عائلته في وسط قطاع غزة، ليصبح أحدث ضحية من بين مئات الرياضيين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

وأعلن نادي خدمات المغازي خبر استشهاد اللّي عبر منشور على فيسبوك، قدّم فيه التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

. very saddened by the death of Diogo Jota and ….if anyone cares among my fellow footballers (and beyond), Palestinian footballer Muhannad Al-Lili murdered by Israel. إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/dODFE8fQ00

— Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) July 3, 2025