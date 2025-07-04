استشهاد لاعب منتخب فلسطين مهند اللّي في غارة إسرائيلية.. الضحية رقم 265 من لاعبي كرة القدم

واشنطن- “القدس العربي”: استُشهد مهند فضل اللّي، قائد نادي خدمات المغازي وعضو منتخب فلسطين لكرة القدم، يوم الخميس متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل عائلته في وسط قطاع غزة، ليصبح أحدث ضحية من بين مئات الرياضيين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

وأعلن نادي خدمات المغازي خبر استشهاد اللّي عبر منشور على فيسبوك، قدّم فيه التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

. very saddened by the death of Diogo Jota and ….if anyone cares among my fellow footballers (and beyond), Palestinian footballer Muhannad Al-Lili murdered by Israel. إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/dODFE8fQ00 — Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) July 3, 2025

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن “طائرة مسيّرة أطلقت صاروخًا على غرفة مهند في الطابق الثالث من منزله يوم الإثنين، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في الجمجمة”.

وأضاف الاتحاد: “خلال هذه الحرب الإبادية، حاول مهند مغادرة غزة للالتحاق بزوجته التي غادرت إلى النرويج في مهمة عمل قبل اندلاع الحرب، لكنه لم ينجح، وحُرم من رؤية ابنه البكر الذي وُلد خارج قطاع غزة”.

وبحسب الاتحاد، يُعدّ اللّي على الأقل اللاعب رقم 265 من لاعبي كرة القدم الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء العدوان في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما تشير بيانات إعلامية إلى استشهاد 585 رياضيًا فلسطينيًا، بينهم 439 لاعب كرة قدم، بحسب الصحافية الرياضية ليلى حمد، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وقد خلّفت الحرب الإسرائيلية، التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية كقضية إبادة جماعية، أكثر من 206,000 شهيد وجريح ومفقود، إلى جانب تهجير نحو مليوني فلسطيني وتجويعهم وحرمانهم من الرعاية الصحية، وفقًا لبيانات رسمية في غزة.

وفي الوقت الذي تصدّرت فيه وفاة نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو غوتا وشقيقه أندريه سيلفا عناوين الصحف العالمية إثر حادث سير في إسبانيا، أشارت ” فلسطين كرونيكل” إلى الصمت شبه التام من قبل الإعلام الرياضي الدولي تجاه استشهاد مهند اللّي، وكتبت: “وفاة غوتا كانت مأساة هزت قلوب الملايين، أما وفاة مهند فقد قوبلت بصمت قاتل من الإعلام الرياضي العالمي”.

وفي تطور متصل، دعا خبراء قانون دولي، بينهم مقرران خاصان في الأمم المتحدة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بسبب تنظيم مباريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك لقوانين الفيفا.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت في يوليو/ تموز 2024 بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بما يشمل قطاع غزة، يشكّل نظام فصل عنصري غير قانوني يجب إنهاؤه فورًا.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت منشآت رياضية، منها ملعب اليرموك، كمراكز احتجاز للفلسطينيين، من رجال ونساء وأطفال، أفاد كثير منهم بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة اعتقالهم.