استشهاد لبناني جراء استهدافه من مسيرة إسرائيلية في النبطية- (فيديو)

بيروت: استشهد لبناني الاثنين، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عين المزراب- تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن شخصا استشهد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة رابيد (سيارة فان صغيرة للنقل) على طريق عين المزراب- تبنين بقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أنّ غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت رابيد على طريق عين المزراب – تبنين قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد. وفي التفاصيل، فقد نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه مستهدفةً سيارة على طريق بلدة صربين – قضاء… https://t.co/lqqGmPgiac pic.twitter.com/41ggmL8F0n — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 25, 2025

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت في وقت سابق اليوم بغارة من مسيرة معادية استهدفت سيارة رابيد على طريق عين المزراب في بلدة تبنين.

كما ذكرت الوكالة أن قوة معادية (إسرائيلية) دخلت إلى مصنع للغرانيت على طريق مركبا- عديسة الحدودي، حيث قامت بتفتيشه بدقة، ووضعت تحذيرا لصاحب المصنع على الباب.

وجاء في المنشور الذي ألصق على بوابة المصنع: “بعض الذين تعمل معهم يشتبه في ارتباطهم مع حزب الله فكن حذرا”.

(الأناضول)