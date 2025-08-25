سياسة | عربي

استشهاد لبناني جراء استهدافه من مسيرة إسرائيلية في النبطية- (فيديو)

25 - أغسطس - 2025

جندي لبناني يقف بجوار سيارة استهدفها قصف إسرائيلي. أرشيف

بيروت: استشهد لبناني الاثنين، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عين المزراب- تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن شخصا استشهد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة رابيد (سيارة فان صغيرة للنقل) على طريق عين المزراب- تبنين بقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت في وقت سابق اليوم بغارة من مسيرة معادية استهدفت سيارة رابيد على طريق عين المزراب في بلدة تبنين.

كما ذكرت الوكالة أن قوة معادية (إسرائيلية) دخلت إلى مصنع للغرانيت على طريق مركبا- عديسة الحدودي، حيث قامت بتفتيشه بدقة، ووضعت تحذيرا لصاحب المصنع على الباب.

وجاء في المنشور الذي ألصق على بوابة المصنع: “بعض الذين تعمل معهم يشتبه في ارتباطهم مع حزب الله فكن حذرا”.

(الأناضول)

  1. يقول alaa:
    أغسطس 25, 2025 الساعة 2:11 م

    اين رد رئيس وحكومة لبنان

    رد

