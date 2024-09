استشهاد مؤسس حملة “نحن لسنا أرقاماً” البروفسور الفلسطيني رفعت العرعير جراء قصف إسرائيلي على غزة

غزة: استشهد الدكتور رفعت العرعير، عضو الهيئة التدريسية في الأدب الإنكليزي بالجامعة الإسلامية بقطاع غزة الخميس، جراء قصف إسرائيلي.

وأعلنت قناة “الأقصى” التابعة لحركة “حماس” في تدوينة على “تلغرام”: “استشهاد الدكتور رفعت العرعير، أحد أعلام الهيئة التدريسية في الأدب الإنكليزي بالجامعة الإسلامية”.

ونعت عدة حسابات لنشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرعير، مؤسس حملة “نحن لسنا أرقاماً”، بعد استشهاده جراء القصف الإسرائيلي.

وبعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل شهرين، تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للدكتور العرعير، يتحدث فيه عن قسوة الوضع الذي يعيشونه في غزة.

وقال في المقطع إن “الوضع قاتم جدا، ليس عندنا حتى الماء.. لا أملك إلا قلمي”.

وتابع: “ماذا تريد إسرائيل منّا؟ هل تريد منا أن نرتكب انتحارا جماعيا؟.. لكننا لن نقدم على ذلك”.

وأضاف متأثرا وقد خنقته العبرات إنه شخص أكاديمي وأصلب شيء عنده في المنزل هو قلم السبورة، وإنه سيرميه على الجنود الإسرائيليين إذا حاولوا اقتحام منزله، ولو كان ذلك آخر شيء يفعله.

ولفت إلى أن الجميع في غزة لديهم نفس الشعور، لأنهم عاجزون وليس لديهم شيء يخسرونه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفا و177 شهيداً ، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

Rest in Power @itranslate123 . To God We Belong and to Him We Return. pic.twitter.com/ktt6lAcYeA

— Laila El-Haddad (@gazamom) December 7, 2023