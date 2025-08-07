استشهاد محمد رافع شاهين لاعب فريق التفاح الرياضي الفلسطيني

غزة: أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الخميس، استشهاد محمد رافع شاهين، لاعب فريق التفاح الرياضي بعد استهدافه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وعبر حسابه بمنصة إكس، قال الاتحاد الفلسطيني: “يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه الممنهجة بحق الرياضة الفلسطينية، وكان آخر ضحاياها الشهيد محمود رافع شاهين، لاعب نادي التفاح الرياضي، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

The Israeli occupation continues its systematic crimes against Palestinian sports. The latest victim was martyr Mahmoud Rafi’ Shahin, a player for Al-Tuffah Sports Club, who was shot and killed by Israeli forces يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه الممنهجة بحق الرياضة الفلسطينية، وكان… pic.twitter.com/FS2aAIp9Lr — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 7, 2025

ويعد شاهين، ثاني لاعب من نادي التفاح يقتل خلال أسبوعين بعد زميله إسماعيل أبو دان، أثناء انتظاره استلام مساعدات إنسانية وسط ظروف إنسانية قاسية يشهدها قطاع غزة، نتيجة العدوان المتواصل، ونقص الغذاء والمياه.

والأربعاء، أعلن الاتحاد الفلسطيني استشهاد سليمان العبيد، لاعب منتخب “الفدائي” ونادي خدمات الشاطئ السابق خلال انتظاره المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وباستشهاد محمد رافع شاهين، يرتفع عدد قتلى الأسرة الرياضية والكشفية الفلسطينية إلى 663 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق الاتحاد الفلسطيني.

ووصل عدد شهداء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى 322 رياضيا، يشملون لاعبين، مدربين، إداريين، حكاما، وأعضاء مجالس إدارات الأندية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)