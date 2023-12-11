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استشهاد مختار بلدة في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي- (تغريدة وفيديو)

11 - ديسمبر - 2023

مختار بلدة الطيبة حسين منصور- صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي

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بيروت: استشهد مختار بلدة الطيبة في جنوب لبنان الإثنين جراء قصف  للاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، ليرتفع بذلك عدد الشهداء المدنيين منذ بدء التوتر على الحدود على وقع الحرب في غزة إلى 17 مدنياً.

وأوردت الوكالة “استشهاد مختار بلدة الطيبة حسين منصور خلال استهداف العدو الاسرائيلي” لأطراف بلدة الطيبة الواقع في قضاء مرجعيون، على بعد نحو كيلومترين من الحدود مع إسرائيل.

وتصاعد العنف على الحدود اللبنانية مع إسرائيل أمس الأحد حين أطلق حزب الله المدعوم من إيران طائرات مسيرة محملة بمتفجرات وصواريخ قوية على مواقع إسرائيلية، وهز القصف الجوي الإسرائيلي بضع بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وبعد أن قال مسؤول في حزب الله أمس الأحد إن إسرائيل صعدت هجماتها في لبنان، اتهم متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي حزب الله “بتصعيد عدوانه”.

وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي “سنرد بحزم على أي عدوان مستمر، ونكرر أن إسرائيل لا تريد حربا على جبهتين، لكن إذا قرر حزب الله جر إسرائيل إلى حرب واسعة النطاق، ستكون العواقب شديدة على حزب الله وعلى دولة لبنان”.

(وكالات)

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