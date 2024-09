استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين في غزة وإصابة العديد من الأطباء في قصف إسرائيلي- (فيديو)

غزة: استشهد مدير مستشفى الوفاء للمسنين وأصيب أطباء آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال إسرائيلي.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مدير المستشفى وإصابة عدد من الأطباء.

وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على عدة مناطق في شمال قطاع غزة.

و شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن شمال قطاع غزة يتعرض لغارات جوية عنيفة من قبل طائرات الاحتلال الحربية.

وأوضحت أن القصف طال عدة مناطق في مخيم جباليا، ومنازل المواطنين في بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

(وكالات)

The director of Al Wafa Elderlies Hospital, Dr.Medhat Hussein, was killed after bombing the hospital which specialized in taking care of elderly patients. 17.11.23

