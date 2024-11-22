استشهاد مدير مستشفى بغارة إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان- (صور وفيديو)

بيروت: قتلت غارة إسرائيلية، الجمعة، مدير مستشفى خاص بقضاء بعلبك شرقي لبنان.

يأتي ذلك في اليوم الـ23 من تصعيد إسرائيل عدوانها على قضاء بعلبك، في محافظة بعلبك الهرمل، الذي يعتبره مراقبون “الخزان البشري الرئيسي لحزب الله” في لبنان، حيث يتمتع فيه بنفوذ واسع وحاضنة شعبية كبيرة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “غارة إسرائيلية استهدفت منزل علي ركان علام، مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، في بلدة دورس، بقضاء بعلبك، أدت إلى استشهاده مع عدد من 4 من أصدقائه، والعمل جار لرفع الركام”، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا برفقته.

مدير مستشفى دار الامل في بعلبك الدكتور علي علام مع أطباء وعاملين في المستشفى يحتفلون بعيد الاستقلال.

"عدالة السماء" الاسرائيلية القواتية أنهت حياتهم وهم يتناولون العشاء .

قوات لحد اللبنانية لم ترتو من شرب دماء اللبنانيين الأبرياء هي وربها الإسرائيلي.#أليس_الصبح_بقريب pic.twitter.com/vFfOkjnSNS — مصادر رفيعة (@sourcescredible) November 22, 2024

وباتت الاستهدافات الإسرائيلية للطواقم الطبية في لبنان أمرا متكررا خلال الشهرين الأخرين؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم.

ووفق أرقام وزارة الصحة، استهدفت إسرائيل خلال الحرب الحالية على لبنان وحتى نهاية الخميس، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 67 مستشفى و227 من الجمعيات الإسعافية.

وأدى ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى استشهاد 214 من الكوادر الطبية وإصابة 323 آخرين.

وتجرم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف الطواقم والمنشآت الطبية أثناء الحروب، ومن ضمنها المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تؤكد “ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية المتنقلة والثابتة في جميع الأوقات”.

كما تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه “لا يجوز مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لرعاية الجرحى والمرضى، ويجب أن تحترم وتُحمى من جميع الأطراف المتحاربة”.

فيما تعتبر المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن “تعمد توجيه الهجمات ضد الوحدات الطبية أو الأفراد العاملين فيها جريمة حرب، خاصة إذا كانوا يؤدون واجباتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي”.

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعد الجيش الإسرائيلي عدوانه بشكل كبير على قضاء بعلبك بدعوى استهداف “بنية تحتية لحزب الله”، ما أدى إلى إيقاع مئات القتلى والجرحى.

وتعد بعلبك، مركز هذا القضاء، مدينة تاريخية تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويخشى مسؤولون لبنانيون تدمير الغارات الإسرائيلية لمعالم تاريخية فيها، بعدما ألحقت غارات سابقة أضرارا بها.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها “حزب الله” بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و645 شهيدا و15 ألفا و355 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الخميس.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)