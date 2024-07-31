سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدفهما في غزة

منذ ساعة واحدة

مراسل الجزيرة إسماعيل الغول

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“القدس العربي”: استشهد مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول والمصور المرافق له رامي الريفي، في قصف إسرائيلي استهدفهما، اليوم الأربعاء، في مدينة غزة أثناء تغطية إعلامية مرتبطة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

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  1. يقول إبراهيم:
    يوليو 31, 2024 الساعة 4:16 م

    إسرائيل تقتل الجميع…من سيقتلها؟

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 31, 2024 الساعة 4:29 م

    مرة أخرى عصابة الشر الصهيو نازية تعبث بأرواح الصحفيين الفلسطينيين يا أبو العينين ☹️☝️🚀🐒🐖🚀🐖

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