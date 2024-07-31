استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدفهما في غزة

“القدس العربي”: استشهد مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول والمصور المرافق له رامي الريفي، في قصف إسرائيلي استهدفهما، اليوم الأربعاء، في مدينة غزة أثناء تغطية إعلامية مرتبطة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

مخيم الشاطئ يودع إسماعيل هنية من فوق أنقاط منزله pic.twitter.com/MyT0mPAXpg — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 31, 2024

بأجواء حزينة يودع المخيم الرجل الوطني الكبير، من على أنقاض منزل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة pic.twitter.com/y5MUOHi5aC — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 31, 2024

استشهاد مراسل #الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدفهما أثناء تغطيتهما الصحفية بالقرب من منزل هنية في مدينة #غزة.. مراسلنا أنس الشريف يطلعنا على التفاصيل #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/Sw2TZfvqPT — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 31, 2024