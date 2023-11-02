استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين و11 من عائلته في خان يونس- (فيديو)

غزة: أعلن تلفزيون فلسطين (رسمي)، الخميس، استشهاد مراسله محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتحدث التلفزيون عن “استشهاد مراسلنا الزميل محمد أبو حطب وأفراد من عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس”.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فإن 11 من أفراد عائلة الصحافي استشهدوا، جراء قصف الطيران الإسرائيلي “بينهم زوجته وابنه وأخوه”.

وأشارت إلى أن الصحافي أبو حطب “كان على رأس عمله ويقدم رسائل يومية من أمام مستشفى ناصر الطبي في خان يونس عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، وقدم آخر رسالة من أمام المستشفى قبل ساعة من استشهاده”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 استشهاد 8 من عائلة المراسل محمد ابو حطب مراسل تلفزيون فلسطين في غىزة، من ضمنهم محمد أبو حطب نفسه، المقطع هذا كانت الرساله الاخيرة اللي وجهها على التلفزيون قبل استشهاده، الله يرحمه يارب pic.twitter.com/8Ap0L3AvFK — TRAVIS | تراڤس (@irode0) November 2, 2023

وبذلك يرتفع عدد الصحافيين الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 27، وفق نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

والأربعاء، أعلنت النقابة “استشهاد الزميل الصحافي مجد فضل عرندس عضو نقابة الصحافيين ويعمل في الموقع الإخباري (الجماهير) خلال قصف بجوار منزله بمخيم النصيرات”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ27 حربا مدمرة على غزة حيث استشهد إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما استشهد 134 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)