استشهاد مرضى بعد اقتحام الاحتلال مجمّع ناصر وأضرار جسيمة في مشفى الأمل

غزة – «القدس العربي»: واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مستشفيات غزة، كما ارتكب مجازر، وقصف أحياء، ما تسبب بسقوط عشرات الشهداء.

وأكدت وكالة “وفا” استشهاد عدد من المواطنين بينهم مواطنة وجنينها وجرح آخرين، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا.

ووفق قناة “الجزيرة”، فقد استشهد فلسطينيان في غارة شرق مدينة دير البلح. وشن الاحتلال غارات جنوب شرق خان يونس، كما قصفت مدفعيته شرق بيت حانون شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداً و157 إصابة خلال 24 ساعة.

وقالت في بيان لها: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28775 شهيدا و68552 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبعد اقتحام الاحتلال مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس أول أمس الخميس، توفي 5 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وفقدان الأوكسجين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع. كما أعربت عن خشيتها من وفاة مرضى آخرين في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأوكسجين عنهم. وأفادت بـ “ولادة سيدتين في ظروف قاهرة وغير انسانية بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو تدفئة في مجمع ناصر”.

كذلك تعرض الطابق الثاني لمستشفى الأمل في خان يونس الى قصف من قبل دبابات الاحتلال، مما تسبب بأضرار جسيمة جدا، دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى، حسب جمعية الهلال الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن دبابات الاحتلال تتمركز على بوابات المستشفى منذ أسبوعين وتمنع دخول أي معونات أو إمدادات طبية ولوجستية.

إلى ذلك، استشهد عدد من الأطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل نقص الطعام وانتشار الأمراض والأوبئة.

في الموازاة، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب “القسّام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مجاهدي الكتائب يوقعون في صفوف جيش الاحتلال خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، موضحا كذلك أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين باتت كبيرة جدا رغم محاولة حمايتهم ورعايتهم.

سياسيا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاجة إلى “وقف موقت لإطلاق النار” في قطاع غزة من أجل “إخراج الرهائن”، مضيفا أنه “ما زال يأمل بأن ذلك ممكن” . وقال لدى سؤاله عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح “آمل في الأثناء بألا ينفّذ الإسرائيليون عملية برية كبيرة”.

وأضاف “في الأيام السبعة الأخيرة، أجريت مباحثات طويلة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، استغرق كل منها نحو ساعة”.

وتابع “دافعت عن فكرة ما زلت متمسكا بها إلى حد بعيد، هي وجوب (التزام) وقف مؤقت لإطلاق النار بهدف إخراج الرهائن. الأمر مستمر. ما زلت آمل بأن ذلك ممكن” .

هجمات لجيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من الجوع

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة هجمات واقتحامات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وترافق ذلك مع تجديد المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول الى مدينة قلقيلية، حيث خاضت مواجهات مع الشبان واعتقلت أسيرا محرراً، واحتجزت مركبة إسعاف، قبل أن تنسحب.

وأحرق مستوطنون أمس منزلًا ومركبة وبركسين لتربية الماشية في برية كيسان شرق بيت لحم.

كما نصب مستوطنون بيوتا متنقلة في أراضي خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وعمق جيش الاحتلال الإسرائيلي من اجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة في الضفة بينها نابلس وبيت لحم، محوّلا المدينتين إلى ما يشبه سجنا كبيرا، فيما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين.

يوم عالمي للتضامن مع غزة في أكثر من 100 مدينة

ينظم التحالف الفلسطيني، اليوم السبت، يوماً عالمياً ثانياً للتضامن مع غزة، ورفضا لعدوان الاحتلال ضد القطاع، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ودعا التحالف العالم إلى المشاركة في مسيرات ستنطلق في أكثر من 100 مدينة في أكثر من 45 بلداً حول العالم.

وتشارك عواصم كبرى من جميع أنحاء العالم، مثل لندن وواشنطن وسيدني وإسطنبول وسيول. وستبدأ المسيرة المقررة وسط لندن وتتجه نحو السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية.

ودعا التحالف إلى تحرك عاجل رداً على الأزمة الإنسانية الكارثية غير المسبوقة في رفح، حيث “يواجه المدنيون خطر نزوح وشيك مع تصاعد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى كافة أنواع المعاناة الأخرى التي تحيط بهم، ما سيضاعف العدد الصادم بالفعل من الشهداء والجرحى والنازحين”.

ودان في بيان “جميع أشكال العدوان ضد السكان المدنيين في غزة”، مطالباً المجتمع الدولي بأن ينفّذ إجراءات حازمة وجدية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية.

وقال: “الآن أكثر من أي وقت مضى، وقبل فوات الأوان، يجب أن نرفع أصواتنا عالية لنصرة المظلومين، ونطالب بالعدالة والكرامة والحرية للشعب الفلسطيني”.

وقال نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان: “للحراك في اليوم العالمي الثاني للتضامن مع غزة منذ أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2023 زخم خاص بمشاركة مئات المدن والعواصم حول العالم”.

وتابع: أنه يأتي في وقت مهم يتزامن مع تصويت البرلمان البريطاني مجدداً على تبني الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة في الـ 21 من الشهر الجاري.

وأضاف: “هذا التصويت سيجعلنا قادرين على فرز النواب المؤيدين لاستمرار جرائم الإبادة في غزة بصمتهم أو تأييدهم لاستمرار الاحتلال في عدوانه، وسيعطينا فرصة حقيقية لمعاقبة السياسيين الذين يصرون على دعم تل أبيب عبر الانتخابات المقبلة”.