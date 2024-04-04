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استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة- (فيديو)

4 - أبريل - 2024

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غزة: استشهد مسعف فلسطيني وأصيب 3 آخرين، الخميس، أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بأن “المسعف حسين مطر استشهد، وأصيب 3 آخرين بقصف إسرائيلي في بلدة بيت حانون شمالي القطاع”.

وأضاف المصدر أن المسعفين كانوا في مهمة إجلاء لمصابين تعرضوا لقصف بقذائف مدفعية إسرائيلية في البلدة.

ووصف المصدر حالة المسعفين الآخرين بأنها “خطيرة”.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية.

(الأناضول)

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  1. يقول ابو العبد:
    أبريل 4, 2024 الساعة 8:10 م

    ارتفع عدد المقاتلين الذي قتلوا في الجبهة اللبنانية، إلى 279 مقاتلاً قضوا في جنوب لبنان وشرقه جراء ضربات إسرائيلية واستهدافات مباشرة وغير مباشرة. وهؤلاء ينقسمون إلى 260 مقاتلاً نعاهم “حزب الله”، و14 مقاتلاً نعتهم “حركة أمل”، و3 مقاتلين نعتهم “الجماعة الإسلامية”، ومقاتل نعاه “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، فضلاً عن عسكري في الجيش اللبناني نعاه الجيش.

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