استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد مسعف فلسطيني وأصيب 3 آخرين، الخميس، أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بأن “المسعف حسين مطر استشهد، وأصيب 3 آخرين بقصف إسرائيلي في بلدة بيت حانون شمالي القطاع”.

وأضاف المصدر أن المسعفين كانوا في مهمة إجلاء لمصابين تعرضوا لقصف بقذائف مدفعية إسرائيلية في البلدة.

ووصف المصدر حالة المسعفين الآخرين بأنها “خطيرة”.

استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدفهم في أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين في منطقة بيت حانون شمالي قطاع #غزة pic.twitter.com/BfkXJSrmyp — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 4, 2024

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية.

(الأناضول)