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استشهاد مسن فلسطيني تعرض للضرب من جنود إسرائيليين بالضفة الغربية

منذ ساعة واحدة

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رام الله: استشهد مسن فلسطيني، الثلاثاء، إثر الاعتداء عليه من قبل جنود إسرائيليين أثناء قيام الجيش بهدم منزل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتدت على مواطنين بالهراوات وأعقاب البنادق خلال أثناء هدم منزل في بلدة وادي فوكين غرب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت بأن 6 مواطنين أصيبوا برضوض وخدوش، بينهم المسن غازي بدر مناصرة (70 عاما) الذي أصيب بجلطة وأعلنت وفاته لاحقا.

وأظهر مقطع فيديو الاعتداء على المواطنين، حيث انهال الجنود الإسرائيليون بالضرب المبرح على مجموعة من الفلسطينيين.

وفي وقت سابق هدم الجيش الإسرائيلي 7 منازل لفلسطينيين في مواقع متفرقة من الضفة الغربية بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “جيم” بالضفة الغربية، إلا بالحصول على تراخيص يعد الحصول عليها “شبه مستحيل” وفق فلسطينيين.

(الأناضول)

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