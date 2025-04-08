استشهاد مسن فلسطيني تعرض للضرب من جنود إسرائيليين بالضفة الغربية

رام الله: استشهد مسن فلسطيني، الثلاثاء، إثر الاعتداء عليه من قبل جنود إسرائيليين أثناء قيام الجيش بهدم منزل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتدت على مواطنين بالهراوات وأعقاب البنادق خلال أثناء هدم منزل في بلدة وادي فوكين غرب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت بأن 6 مواطنين أصيبوا برضوض وخدوش، بينهم المسن غازي بدر مناصرة (70 عاما) الذي أصيب بجلطة وأعلنت وفاته لاحقا.

مسن فلسطيني تعرض إلى جلطة قلبية وفارق الحياة من هول الاحداث في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم أثناء هدم الاحتلال لمنازل في القرية، اعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق والهراوات على المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من السكان وتعرض المسن غازي مناصرة (70 عاما) لنوبة قلبية وأعلن عن استشهاده. pic.twitter.com/DDp8pe0OTe — أحداث الضفة (@WestBank_48) April 8, 2025

وأظهر مقطع فيديو الاعتداء على المواطنين، حيث انهال الجنود الإسرائيليون بالضرب المبرح على مجموعة من الفلسطينيين.

وفي وقت سابق هدم الجيش الإسرائيلي 7 منازل لفلسطينيين في مواقع متفرقة من الضفة الغربية بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “جيم” بالضفة الغربية، إلا بالحصول على تراخيص يعد الحصول عليها “شبه مستحيل” وفق فلسطينيين.

(الأناضول)