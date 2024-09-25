سياسة | عربي

استشهاد مصوّر في قناة “المنار” بغارة إسرائيلية على بلدة القنطرة

منذ 6 دقائق

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: استشهد صباح اليوم المصور في قناة “المنار” كامل كركي في غارة إسرائيلية على بلدة القنطرة.

وقد عمل كركي على مدى خمسة وعشرين عاماً في القناة.

وكانت غارة معادية أدت إلى استشهاد الإعلامي في موقع “الميادين” هادي السيد، الذي يعمل في قسم التواصل الاجتماعي، متأثراً بجراح أصيب بها جراء استهداف سيارة في بلدة صريفا.

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