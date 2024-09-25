استشهاد مصوّر في قناة “المنار” بغارة إسرائيلية على بلدة القنطرة

بيروت- “القدس العربي”: استشهد صباح اليوم المصور في قناة “المنار” كامل كركي في غارة إسرائيلية على بلدة القنطرة.

وقد عمل كركي على مدى خمسة وعشرين عاماً في القناة.

الزميل المصور في قناة كامل كركي يرتحل شهيداً اليوم في غارة استهدفت بلدة القنطرة، بعد مسيرة مهنية امتدت أكثر من 25 عاماً في قناة المنار. اللهم إنا لم نعلم عنه ولم نرَ منه إلا خيراً. pic.twitter.com/NpeD3Vg9XD — Israa Alfass 🔻 إسراء الفاس (@Israa_Alfass) September 25, 2024

وكانت غارة معادية أدت إلى استشهاد الإعلامي في موقع “الميادين” هادي السيد، الذي يعمل في قسم التواصل الاجتماعي، متأثراً بجراح أصيب بها جراء استهداف سيارة في بلدة صريفا.