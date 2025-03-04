استشهاد مقاومَين بعد قتال في جنين وثالث في نابلس بنيران الاحتلال

جنين – طولكرم- «القدس العربي»: استشهد مقاومان فلسطينيان خلال مواجهات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي،وآخر في نابلس بعد ساعات من تمدد الحملة العسكرية على مخيم ومدينة جنين إلى حي المدينة الشرقي.

ويأتي ذلك مع إعلان جيش الاحتلال أنه وسع عمليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة في يومها الثالث والأربعين، بحيث شملت مناطق جديدة في مدينة جنين.

وقال في بيان إنه «وسع عمليته في جنين حيث قضت وحدات من شرطة الحدود هذا الصباح على المسؤول (المحلي) لمنظمة حماس الإرهابية»، إضافة إلى ناشط فلسطيني آخر، لافتا إلى اعتقال ثلاثة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب أيسر عبد الحليم السعدي (21 عاما) برصاص الاحتلال بالحي الشرقي في مدينة جنين، وهو قيادي في «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، فيما احتجز الاحتلال جثمانه. ونعت حركة «حــماس» السعدي، وأكدت أنه ارتقى خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في حي المدينة الشرقي. وأكدت الحركة أنها ستواصل مقاومتها في جنين من أجل التصدي لعدوان الاحتلال، الذي توسع في الحي الشرقي والأماكن المحيطة به للمرة الثالثة منذ بدء العملية العسكرية شمال الضفة. ويعود الشهيد لعائلة من الشهداء، حيث سقط في وقت سابق أبناء عمه الشهيدين نور السعدي وتمام السعدي، فيما ارتقى شقيقه الطفل أحمد السعدي في بداية العدوان بقصف بالحي الشرقي. ونجا السعدي من عدد من عمليات اغتيال كان آخرها القصف في حارة الدمج قبل شهر واستشهد فيه ستة شبان.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اغتيال أحد قادة «حماس» في جنين.

كما ‏أعلن، مساء الثلاثاء، أنه قتل فلسطينيا بداعي محاولته اختراق حاجز أمني شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وادعى الجيش، في بيان، أن مسلحا وصل إلى حاجز أمني في قرية برقة، وفتح النار باتجاه قوة من الجيش، فرد الجيش بإطلاق النار وأرداه قتيلا.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، استشهد الشاب جهاد علاونة (23 عاما)، برصاص الاحتلال في الحي الشرقي من المدينة، بعد ساعات من اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

إجبار على الأخلاء

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة تسللت الى عمارة الغول في الحي الشرقي، وأطلقت النار على الشاب، ما أدى إلى إصابته بالرصاص الحي في الفخذ، وتركته ينزف حتى أعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، مدعومة بالجرافات، الحي الشرقي ودمرت عدداً من الشوارع، حيث طالبت تلك القوات الأهالي بإخلاء بنايات في الحي.

وأغلقت مدخل مدينة جنين الجنوبي، وانتشر جنود الاحتلال بأعداد كبيرة في شارع نابلس، ومنطقة دوار عصفور، وشارع الناصرة. ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، يومه الثالث والأربعين على التوالي، مخلّفا 28 شهيداً وعشرات الإصابات.

دعوة إلى مسيرة لفك الحصار عن المخيمات في شمال الضفة

وأجبر جنود الاحتلال الأهالي في الحي الشرقي على إخلاء منازلهم بعد استخدام مكبرات الصوت، والطلب منهم الخروج من منازلهم، خاصة في حارة السعدية، وعمارة الغول، كما فتش جنود الاحتلال منازل في منطقة خالد بن الوليد، ومنطقة حليمة السعدية، وسط وجود المدرعات. وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة، بسبب تدمير جرافات الاحتلال البنية التحتية. وواصل الاحتلال إغلاق مداخل مخيم جنين كافة بالسواتر الترابية، وطرد السكان الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم، بينما تمركزت جرافاته وآلياته في محيط المخيم ودفع بتعزيزات عسكرية إلى مداخله كافة. وهجّر الاحتلال، حتى الآن، قرابة 20 ألفا من سكان مخيم جنين الذين توزعوا على قرابة 39 بلدة وهيئة محلية.

ويعمل الاحتلال على تغيير معالم المخيم من خلال التدمير الممنهج الذي طال 120 منزلاً بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.

ونفذت قوات الاحتلال 336 مداهمة، وأخضعت المواطنين للتحقيق الميداني، بينما شنت الطائرات المسيرة قرابة 15 عملية قصف. ويمنع الاحتلال الطواقم الصحافية المحلية والدولية من دخول المخيم لرصد الدمار والخراب، وتغطية ممارساته بحق المواطنين.

وفي السياق، أصيب، ثلاثة مواطنين من الحي الشرقي في مدينة جنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت ثلاثة مواطنين بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في الحي الشرقي من مدينة جنين.

ودخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها، يومه الـ37 وسط تصعيد عسكري وحصار خانق ومداهمات للمنازل وطرد وتشريد سكانها. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من الآليات وصهريج وقود إلى المدينة، وتمركزت أمام المباني السكنية التي تستولي عليها في شارع نابلس الرابط بين مخيمي «طولكرم ونور شمس»، وسط إعاقة حركة تنقل المركبات، في الوقت الذي انتشرت فرق المشاة في الشوارع الرئيسية المؤدية الى المخيمين.

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم وحرق للمنازل والمنشآت في حارات مخيم نور شمس، اضافة إلى ما أحدثته من دمار كامل في البنية التحتية طالت شبكات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي والاتصالات. في غضون ذلك، دعت فصائل العمل الوطني في طولكرم إلى ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مخيمات المدينة، والوقوف بحزم أمام ما يجري من تدمير ممنهج لتغيير الحقائق الجغرافية والديمغرافية في المخيمات، وإجبار الشعب الفلسطيني على النزوح بفعل الإجرام والإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال المدجج بالأسلحة وآليات الحرب الهمجية.

ووجهت الفصائل نداء ودعوة عامة إلى كافة مؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم وإلى النازحين من المخيمات، لأوسع مشاركة في فعالية مسيرة العودة التي ستنطلق (يوم الأربعاء)، من دوار شويكة المدمر باتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، الساعة الواحدة ظهرا، تجسيدا لوحدة الشعب وفصائله وجماهيره في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال والمطالبة بكسر الحصار، ورفع القيود المفروضة على المخيمات الصامدة.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزل عائلة الخطيب في حي الرشيد في ضاحية ذنابة في مدينة طولكرم، وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته لأكثر من ساعتين. وأبلغت قوات الاحتلال سكان المنزل بنيّتها البقاء فيه لمدة أسبوع. ويعود المنزل للأسير المحرر محمد الخطيب، من مخيم طولكرم، والذي أمضى 21 عاما في سجون الاحتلال. وخلال الاقتحام، أحضرت قوات الاحتلال المعتقل محمد العوفي برفقتها. كما استولت قوات الاحتلال على منزل مجاور يعود للمواطن محمد كرسوع.

هدم وتجريف

وفي سياق متصل، هدمت، عددا من المحلات التجارية، وجرفت شارعا رئيسيا يربط بين بلدة الظاهرية وقرية الرماضين جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال برفقة الجرافات، هدمت عددا من المحلات التجارية والعرائش الواقعة على ضفتي الشارع الرئيسي المحاذي لمعبر الظاهرية، وقرية الرماضين، بينما دمرت وجرفت الشارع الرئيسي وشبكة الكهرباء.

وتعتبر هذه المنطقة التجارية التي تعرضت قبل نحو ثلاثة أشهر لهجمة مماثلة، مركزا لتسوق الوافدين من أراضي عام 48، وتعتبر مصدر رزق لعدد من العائلات.

وفي القدس، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافات داهمت البلدة، وشرعت بهدم منزل مساحته 120 مترا مربعا، يعود لعائلة الشروطي.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ سلطات الاحتلال خلال شباط / فبراير الماضي 79 عملية هدم طالت 156 منشأة، بينها 109 منازل مأهولة، و5 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية وغيرها. ولفتت الانتباه إلى أن عمليات الهدم تركزت في محافظات: الخليل بهدم 55 منشأة، ثم جنين بـ26، والقدس بـ19، وسلفيت بـ15. وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدا في كيسان شرق بيت لحم. وأفاد أمين سر حركة «فتح» في كيسان أحمد غزال بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت ساحة مسجد كيسان وأثارت حالة من الفوضى بالرقص والغناء. وأضاف غزال، أن المسجد مهدد بالهدم، حيث تم الاعتداء عليه مرات عدة برفع أعلام دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن المستعمرين صعّدوا اعتداءاتهم على قرية كيسان التي تتمثل في الهجوم على رعاة الأغنام وإصابة عدد منهم.