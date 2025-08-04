استشهاد مقاوم في جنين واعتقال ثان بعد إصابته

الضفة – «القدس العربي»: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاوما واعتقل جريحا ثانيا، بعد عملية عسكرية اقتحم خلالها منطقة تقع جنوب مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، بدأت باقتحام وحدات خاصة تبعتها عشرات السيارات العسكرية والجرافات.

وبعد ساعات على العملية العسكرية أعلنت وزارة الصحة أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب يوسف عماد العامر (33 عامًا)، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي احتجز الجثمان.

وأفادت «جمعية الهلال الأحمر» الشهيد عُثر عليه مُتفحمًا تحت الأنقاض بعد انسحاب جيش الاحتلال.وأكدت هيئة الشؤون المدنية إصابة شاب ثان كان مع الشهيد حيث تم اعتقاله، وهو قصي أمين السعدي (21 عامًا).

وكان جيش الاحتلال حاصر غرفة زراعية تقع بين بلدتي قباطية ومركة، وقصفها بقذائف «أنيرجا» وصواريخ محمولة على الكتف، ثم هدمها بالكامل.

وحسب القناة الـ14 فإن جيش الاحتلال قتل «مُسلَّحًا» فلسطينيًا «مطلوبًا» لقوات الأمن، بعد محاصرته والاشتباك معه، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وتعقيبا، قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في بيان، إن «اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يفت في عضد المقاومة وعلى ثوار شعبنا تصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال النازي وقطعان مستوطنيه». وأضافت أن «سياسة الاحتلال باغتيال المقاومين والتي كان آخرها صباح اليوم (الإثنين) اغتيال المجاهد البطل يوسف عماد العامر عقب حصاره واشتباكه مع قوات الاحتلال في أحد المنشآت الزراعية في بلدة قباطية جنوب جنين، لن يفت في عضد مقاومتنا وأحرار ضفتنا الأبية».

ونعت «لجان المقاومة في فلسطين» في بيان الشهيد العامر وأكدت أن «اغتيال المقاومين لن يكسر عزيمة شعبنا ولن يطفئ جذوة المقاومة والثورة المشتعلة في كل أرضنا الفلسطينية المحتلة». ميدانيا أيضًا، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 11 مواطنًا، إلى جانب مداهمات للمنازل، ومصادرة مركبات، وإغلاق طرق رئيسية وفرعية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية. وتكثفت الاعتقالات في محافظات الخليل، وبيت لحم، ونابلس، ورام الله، والقدس.

وفي ملف الهدم اليومي، هدمت سلطات الاحتلال عددا من المنشآت لعائلة بدوية في قرية دير حجلة شرق مدينة أريحا.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت دير حجلة، وهدمت 8 مساكن من الصفيح تعود للمواطن إبراهيم سالم أبو داهوك وأبنائه، من بينها مسكنه ومسكن أطفاله ومنشأة للدجاج، واعتدت عليه بالضرب المبرح أمام أطفاله.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي لإفراغ دير حجلة من المواطنين. وفي القدس، هدمت آليات الاحتلال 4 منشآت في بلدة الجديرة شمال القدس المحتلة.

وحسب محافظة القدس، فقد هدمت آليات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين، ومتنزها، وكوخا، وأسوارًا، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، ضمن سياسة الهدم المتواصلة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحافيين، وأطلقت تجاههم قنابل الصوت، بالقرب من الجديرة، فيما اندلع حريق في أراضي بلدة رافات المجاورة، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت.

وفي بلدة قلنديا شمال غرب القدس، قالت مصادر محلية، إن طواقم بلدية الاحتلال ترافقها قوة عسكرية اقتحمت شرق البلدة، وسلّمت إخطارات لسكان ثلاث بنايات تضم حوالي 12 شقة سكنية، بحجة عدم الترخيص.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال شنت حملة هدم في منازل ومنشآت، وأخطرت بهدم أخرى في سلوان والعيسوية في مدينة القدس، وفي شرق أريحا، والعيزرية، ورافات.

وسلّمت قوات الاحتلال إخطارات هدم، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا بهدم منزل المواطن محمد عمر سمرين في بلدة سلوان، بعد أن سلمته أمر هدم قبل أسبوع، يمهله 21 يومًا لتنفيذه.

وأضافت، أن المنزل مكوّن من غرفتين، وكان قد تم تغريمه بمبلغ 24 ألف شيقل، رغم محاولات استمرت سنوات لاستصدار رخصة بناء.

وأظهر تقرير «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الشهري، الذي صدر الاثنين، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر تموز / يوليو الماضي 75 عملية هدم لـ122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات: القدس بواقع 53 منشأة، ورام الله بـ22، وبيت لحم بـ18.