استشهاد منفذي عملية الفندق في اشتباك مع جيش الاحتلال واحتجاز جثمانيهما

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، استشهاد شابين برصاص إسرائيلي في برقين غرب جنين بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي، ومحمد أسعد محمود نزال، برصاص الاحتلال في برقين غرب جنين مساء أمس”.

بعد اشتبـ..ـاك وحصار لساعات || ارتقاء المُجاهـ..ـدين قتيبة الشلبي ومحمد نزال احد قادة سريّة قباطية بعد محاصرتهم في بلدة برقين واطلاق اكثر من 15 قذيفة وصـ..ـاروخ على المنزل وهم منفذون عمـ..ـلية الفندق البطولية. pic.twitter.com/vEUPUW1Xcl — ق.ض (@Qadeyah1) January 23, 2025

من جانبها، قالت كتائب القسام في بيان اليوم الخميس: “نزفّ الشهيدين القساميين المجاهدين قتيبة وليد شلبي ومحمد أسعد نزال، منفذا عملية الفندق البطولية الذين ارتقيا إلى العلا مساء أمس الأربعاء بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع قوات العدو التي حاصرتهما في أحد منازل قرية برقين”.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، “كانت قوات الاحتلال، حاصرت مساء أمس الأربعاء، منزلا في بلدة برقين، وأطلقت تجاهه عدة صواريخ من طائرة مسيرة وقذائف إنيرجا، بعد أن تسللت قوات خاصة إلى البلدة وحاصرة المنزل، وطلبت من المتواجدين فيه الخروج منه عبر مكبرات الصوت”.

وطبقا للوكالة، “هدمت قوات الاحتلال المنزل المحاصر وسوته بالأرض، بعدما جرفته بواسطة جرافة ثقيلة، واحتجزت جثماني الشهيدين شلبي ونزال وهما من بلدة قباطية”.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل (60 عاما) بالرصاص الحي بالقدم اليمنى وشظايا رصاص حي باليسرى في برقين، وهو مالك المنزل الذي تم محاصرته وهدمه.

تغطية صحفية: الشهيد القسامي قتيبة الشلبي والذي ارتقى برفقة الشهيد محمد أبو الاسعد بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة برقين غرب جنين pic.twitter.com/Cay7g9EG8c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 22, 2025

(د ب أ)