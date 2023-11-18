استشهاد نحو 26 فلسطينيا معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

غزة: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.
وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين.
وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.
(وكالات)
هه بعد أن دمروا الشمال هاهو البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين يستكمل تدمير الجنوب الفلسطيني في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة. فبالله عليكم يا عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوهكم عاجلا غير آجل أين سيذهب من بقي حيا إلى فلسطين ترميهم عصابة الشر من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور في البحر المتوسط، سحقا للبعبع الصهيو أمريكي الغربي البغيض الحاقد على الفلسطينيين العزل هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
لاستكمال الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة العزة هاهو البعبع الصهيو أمريكي الغربي البغيض الحاقد يواصل حصد أرواح الفلسطينيين أمام مسمع ومشهد أمة المليار وعرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
قادة العرب عار على الإسلام الحمد لله أن جهنم تقول لرب العزة هل من مزيد