استشهاد نحو 26 فلسطينيا معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

غزة: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.

(وكالات)