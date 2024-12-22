35 شهيدا فلسطينيا في غارات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

غزة: استشهد 35 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال 24 ساعة في قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني الأحد.

ويتواصل القصف والاشتباكات رغم التصريحات الفلسطينية عن احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما تواجه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب تصرفاتها خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقد اتهمتها منظمات حقوقية بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” وهو ما تنفيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشدة.

ميدانيا، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن أن “13 شهيدا سقطوا في استهداف الطيران الحربي الليلة الماضية منزلا مكوّنا من ثلاثة طوابق في دير البلح وسط القطاع” مشيرا إلى أن غالبية القتلى من عائلة “أبو سمرة، وبينهم ثلاث نساء وأطفال”.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إنه “تم انتشال جثث 3 شهداء جميعهم في العشرينات من العمر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شرق مدينة رفح” في جنوب قطاع غزة.

كما أشار إلى أنه “تم نقل 4 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في شارع الجلاء في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني” في المدينة.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي طلب عدم كشف هويته، استهداف السيارة.

وأفاد الدفاع المدني في ساعة متأخرة من مساء الأحد عن استشهاد سبعة أشخاص في قصف بمسيّرة إسرائيلية على خيام في منطقة المواصي الإنسانية غرب خان يونس.

وقالت حماس السبت في بيان مشترك مع الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنّ وفودا تمثّل الفصائل الفلسطينية الثلاثة اجتمعت في القاهرة مساء الجمعة واتفقت على أنّ “إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة”.

وأكّد البيان “حرص الجميع على وقف الحرب على شعبنا”.

وجرت الأسبوع الماضي مفاوضات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية.

في الفاتيكان، ندد البابا فرنسيس مجددا الأحد بـ”قسوة” الغارات الإسرائيلية على القطاع، وقال بعد صلاة التبشير “بألم أفكر في غزة، في كل هذه القسوة، في الأطفال الذين يتعرضون لإطلاق النار، في قصف المدارس والمستشفيات. يا لها من قسوة”.

واتهمت إسرائيل البابا بـ”ازدواجية المعايير” إثر تنديده بقصف استهدف أطفالا في غزة.

(وكالات)