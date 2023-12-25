استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مخيمات غزة

غزة: استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، الليلة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا، فيما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى مخيم البريج ومنطقة جحر الديك، ومخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة العديد من المواطنين، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية في مخيم النصيرات، باستشهاد مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين في غارة على أحد منازل المخيم.

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي مستهدفا مخيم المغازي وشرق مخيم البريج وسط القطاع، بينما استهدفت الطائرات الحربية المناطق الشمالية من خان يونس.

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.674 مواطنا، وإصابة نحو 54.536 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.