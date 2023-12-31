استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق بغارة إسرائيلية على منزله في غزة- (تدوينة)

غزة: استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى الأسبق الشيخ يوسف جمعة سلامة، الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن “طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده وإصابة عدد من أفراد أسرته في مخيم المغازي”.

طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته pic.twitter.com/TFGWUIbR4l — Wafa News Agency (@WAFA_PS) December 31, 2023

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خطيب المسجد الأقصى الأسبق الشيخ سلامة (69 عاما). وقال في بيان، الأحد، إن “الشيخ سلامة، التحق بآلاف الشهداء الأبرار من أبناء شعبنا الذين قضوا بجريمة الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي تتوالى فصولاً دموية منذ 86 يوماً”.

وسأل اشتية “المولى عز وجل أن يتغمده وجميع الشهداء من أبناء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته”، بحسب الوكالة الفلسطينية.

وشغل سلامة، منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية عامي 2005-2006.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)