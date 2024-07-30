استشهاد 10 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين وسط قطاع غزة 

غزة: استشهد 10 فلسطينيين، الثلاثاء، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا وعربة “كارو” يجرها حمار كانت تنقل مصابين بين مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن “مستشفى العودة” في بيان، عن “وصول 9 شهداء جراء غارتين إسرائيليتين على مخيم البريج”.

كما وصل، بحسب مصدر طبي، “شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى شرق مدينة دير البلح (وسط)، سقط في نفس الاستهداف”.

وقال شهود عيان إنّ قصفا إسرائيليا مزدوجا استهدف منزلاً في بلوك 1 بمخيم البريج، وعربة كارو كانت تنقل جثامين الشهداء والجرحى على مدخل النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر.

وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان القصف ونقلت الضحايا إلى مستشفيي “العودة” و”شهداء الأقصى”.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)