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استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف إسرائيلي عنيف على غزة وخان يونس- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة: استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، شملت خيام النازحين ومنازل سكنية في محافظات خان يونس وغزة وجباليا والنصيرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين في مخيم طبريا غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين. وقد نُقل المصابون إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني “شفاء فلسطين” لتلقي العلاج.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون جراء قصف منزل في شارع غزة القديم في جباليا البلد.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، من بينهم سيدة وطفلان، في قصف استهدف خيمة عائلة القاضي بمنطقة “الإقليمي” في مواصي خان يونس جنوب القطاع. وتُصنّف قوات الاحتلال هذه المنطقة كـ”منطقة آمنة”، ما يفاقم حجم الجريمة بحق المدنيين العزل.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت في وقت سابق أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، في قصف خيام النازحين بمخيم طبريا غرب خان يونس، ما يؤكد استمرار استهدافها العشوائي للمدنيين.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف شنّته طائرة مسيّرة إسرائيلية على محيط برج المدينة قرب دوار أبو صرار، ما أوقع مزيدًا من الضحايا المدنيين.

(وكالات)

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