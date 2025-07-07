استشهاد 10 فلسطينيين بينهم رضيع بغارات إسرائيلية على غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفل رضيع وأصيب آخرون، فجر الاثنين، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية بأن 6 فلسطينيين بينهم طفل رضيع استشهدوا وأصيب 15 جراء غارة من مروحية إسرائيلية استهدفت عيادة طبية تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وفي وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الجدي بمخيم البريج، حسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح (وسط).

وأصيب 4 فلسطينيين بجروح خطيرة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وفق المصادر ذاتها.

🟥 بالصور | وصول إصابات معظمهم أطفال إلى مستشفى الأقصى جراء قصف العدو الصهيوني منزل عائلة الجدي في مخيم البريج وسط القطاع#الإجرام_الصهيوني pic.twitter.com/poLo6mxUln — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 6, 2025

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليل وحتى فجر الاثنين، قصفه لمناطق شرق غزة وشمال القطاع، بالتزامن مع عمليات عسكرية برية، حيث أفاد شهود عيان بسماع انفجارات عنيفة ومتتالية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)