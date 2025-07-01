استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 من المجوّعين بقصف إسرائيلي في غزة 

غزة: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، استشهاد 10 فلسطينيين منذ فجر الثلاثاء، بينهم 4 من منتظري المساعدات، بقصف وغارات إسرائيلية.

وذكر مصدر طبي أن “3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 15 جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري شاحنات المساعدات في منطقة نتساريم جنوب غرب مدينة غزة”، مشيرا إلى أنهم “وصلوا مستشفى القدس جنوب مدينة غزة”.

من جانبه ذكر مستشفى العودة في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين في بيان، أن “فلسطينيا استشهد وأصيب 50 آخرين بينهم 10 بحالات خطيرة من منتظري المساعدات باستهداف إسرائيلي في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع”.

وفي منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة ذكرت مصادر طبية أن “6 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العيماوي”.

وفي سياق متصل ذكر شهود أن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية ببلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار صوب مدينة حمد شمال المدينة.

كما كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل شرق مدينة غزة، وفق ما ذكر شهود عيان.

والاثنين، قال نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية لمجلس الأمن، إن إسرائيل تقتل نحو 100 مدني بقطاع غزة يوميا، مطالبا المجلس بالتحرك لوقف الإبادة المستمرة منذ 22 شهرا، وضمان وصول المساعدات وإنهاء الاحتلال.

(الأناضول)