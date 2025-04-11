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استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 7 أطفال بغارة إسرائيلية على خان يونس جنوب القطاع

منذ 26 دقيقة

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غزة: قال الدفاع المدني في غزة إن غارة جوية إسرائيلية، قبل فجر الجمعة، أسفرت عن استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال، في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس: “نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس 10 شهداء، بينهم سبعة أطفال من عائلة واحدة، إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، لمنزل عائلة الفرا في حي المحطة وسط خان يونس في جنوب قطاع غزة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول رضا تونس:
    أبريل 11, 2025 الساعة 8:05 ص

    ولا تزال الأنظمة العربية تتفرج و جزء من الشعب العربي يذبح كالأنعام بلا ذنب و كأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد
    ألذئب الصهيوني بأسنان أمريكية إمبريالية ينهش لحم أبنائهم و هم يرقصون له و يصفقون و يتواطؤون معه ضد أبناء دمهم و دينهم
    حتى الحيوانات ترد الفعل عندما يقترب أحد من أبنائها فما بال هذه االأنظمة
    لقد ماتت قلوبهم و ضمائرهم و أحاسيسهم فهم صم بكم لا يفقهون

    رد

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