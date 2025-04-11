استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 7 أطفال بغارة إسرائيلية على خان يونس جنوب القطاع

غزة: قال الدفاع المدني في غزة إن غارة جوية إسرائيلية، قبل فجر الجمعة، أسفرت عن استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال، في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس: “نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس 10 شهداء، بينهم سبعة أطفال من عائلة واحدة، إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، لمنزل عائلة الفرا في حي المحطة وسط خان يونس في جنوب قطاع غزة”.

(أ ف ب)