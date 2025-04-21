استشهاد 10 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10 جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين، في إطار تصعيد جيش الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين من 7 إلى 10 جراء استمرار القصف الإسرائيلي، من بينهم فلسطينية استشهدت بانفجار مسيرة انتحارية داخل خيمتها.

وقال شهود عيان إن القصف استهدف منزلا وخيام نازحين وتجمعا لمدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي أحدث الغارات، قال مصدر طبي إن فلسطينيين اثنين من عائلة الشاعر استشهدا بقصف إسرائيلي على تجمع لمدنيين في حي المنارة جنوب خان يونس جنوب القطاع.

وسبقه بفترة وجيزة، استشهاد فلسطينية وإصابة 5 آخرين في انفجار مسيرة إسرائيلية داخل خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وفق مصدر طبي.

وفي وقت سابق الاثنين، استشهد 5 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا لعائلة بركة شرق خان يونس، فيما استشهد اثنان في قصف على خيمة نزوح في المواصي غرب المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، أصيب صياد برصاص إسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما واصلت المدفعية قصف مناطق شمال المخيم.

وفي خان يونس، أفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة قيزان رشوان، فيما أطلقت آليات جيش الاحتلال النار بكثافة شرق بلدة عبسان الجديدة.

في السياق، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المباني السكنية في مدينة رفح جنوب القطاع، وفق الشهود.

وأما بمدينة غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية حيي الزيتون والشجاعية (شرق)، فيما أطلقت آليات الجيش النار بكثافة صوب المناطق الشرقية والجنوبية.

وواصلت المدفعية قصف مناطق مختلفة شمال غرب بلدة بيت لاهيا وشرق بلدة جباليا بمحافظة الشمال.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)