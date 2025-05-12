إسرائيل تواصل الإبادة.. استشهاد 18 فلسطينيا في غارات على غزة- (صور وفيديوهات)

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تؤوي نازحين في جباليا

غزة: استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، الاثنين، في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين وغارات متفرقة على قطاع غزة، ضمن حرب إبادة جماعية متواصلة للشهر التاسع عشر.

وقال مصدر طبي إن “16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون بجراح؛ جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة فجر اليوم”.

وداع شهداء مجزرة مدرسة فاطمة بنت أسد التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/IXyLfGjI9p — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 12, 2025

وقصفت الطائرات الإسرائيلية المدرسة مرتين؛ ما خلّف الشهداء وبينهم أطفال ونساء.

مجزرة في مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة

بعد غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة فاطمة بنت أسد مما أدى إلى استشهاد 15 مواطن من بينهم أطفال ونساء pic.twitter.com/7wC0Q7eVNk — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 12, 2025

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف منازل سكنية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات المتمركزة شرقي المدينة.

وفي وسط قطاع غزة؛ استشهدت طفلة فلسطينية في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية محيط مسجد حماد الحسنات في مخيم النصيرات، وفق مصدر طبي.

آثار الدمار الذي لحق بمسجد حماد الحسنات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصفه من طيران الاحتلال. pic.twitter.com/IuavHAA82T — فلسطين بوست (@PalpostN) May 12, 2025

وأضاف المصدر أن فلسطينيًا توفي متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف قبل أيام مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج (وسط).

كما أفاد المصدر بإصابة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة الزهراء شمالي مخيم النصيرات (وسط).

وفي مدينة رفح (جنوب)؛ نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة، وفق شهود عيان، حيث تزامنت هذه الغارات مع عمليات نسف مكثفة لمنازل سكنية.

قوات الاحتلال تواصل هدم منازل أهالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/9gDvzdIgQU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 11, 2025

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

(الأناضول)