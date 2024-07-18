استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن “ستة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة، كما استُشهد مواطن وأصيب 15 جراء استهداف الاحتلال لمسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

قصف إسرائيلي يستهدف مسجد عبد الله عزام بمخيم النصيرات#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/kc6TdsX6vV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 17, 2024

ووفق الوكالة، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أحد المواقع في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما قصفت المدفعية بقذائفها عدة مواقع في مدينة خان يونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال وأطلقت آلياته النار على المناطق الشرقية من شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن 3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون بقصف طائرة إسرائيلية سيارةً مدنية في مدينة دير البلح.

تغطية صحفية: فلسطينيون يتفقدون مسجد عبد الله عــزام والمباني المحيطة به التي قصفها الاحتلال وأحدث دمارًا كبيرًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/03w1j6LgQU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 17, 2024

(وكالات)