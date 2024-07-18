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استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة- (فيديوهات)

18 - يوليو - 2024

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غزة: استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن “ستة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة، كما استُشهد مواطن وأصيب 15 جراء استهداف الاحتلال لمسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

ووفق الوكالة، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أحد المواقع في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما قصفت المدفعية بقذائفها عدة مواقع في مدينة خان يونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال وأطلقت آلياته النار على المناطق الشرقية من شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن 3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون بقصف طائرة إسرائيلية سيارةً مدنية في مدينة دير البلح.

(وكالات)

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  1. يقول احمد .. فلسطين:
    يوليو 18, 2024 الساعة 9:07 ص

    لكم الله اهل فلسطين .. فلسطين يا فلسطين شو صاير بالدنيا .. فلسطين يا فلسطين دخلك لا تنحني .. انتي البيت الهني .. وانتي وراق الدني .. وانتي الزمان الباقي ووراق الدني .. يا حبيبتنا فلسطين .. صبزررا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا الجنة ..

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  2. يقول السيراج / الجزائر:
    يوليو 18, 2024 الساعة 1:53 م

    لم تستطع مواجهة أبطال المقاومة. فانتقمت من الأطفال ، والنساء ، والشيوخ … هل هناك نازية أكبر من هذا ! !

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  3. يقول سعد:
    يوليو 18, 2024 الساعة 3:17 م

    الله ينتقم من الحكام العرب وزبانيتهم هم سبب بلأ غزه والأمه العربيه

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