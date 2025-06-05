استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة: أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، فقد “انتشل الدفاع المدني في غزة، صباح اليوم ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى إثر استهداف منزل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة”.

وأشار إلى “الإبلاغ عن ستة شهداء إثر قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس، بالإضافة لتسجيل خمس إصابات في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في مواصي خان يونس”.

“اشتروا الأواعي وناموا وهو يستنوا العيد”.. أم تتحدث عن فرحة أطفالها بشراء ملابس العيد قبل استشهادهم في قصف الاحتلال خيمة نازحين بالمواصي غرب خانيونس pic.twitter.com/D6SGA5DiDm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 4, 2025

(وكالات)