سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 101 فلسطيني في غزة خلال 24 ساعة- (صور وفيديو)

22 - يونيو - 2024

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إسطنبول: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “37 ألفا و551 شهيدا و85 ألفا و911 مصابا”.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة “تلغرام” إن “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37551 شهيدا و85911 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

(الأناضول)

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  1. يقول نضال:
    يونيو 22, 2024 الساعة 11:29 ص

    الماساة تبعات لعملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر، وأطلقت حرباً إسرائيلية انتقامية هستيرية

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يونيو 22, 2024 الساعة 1:47 م

      بل مأساة الفلسطينيين تعود إلى 1948 عندما سرقوا أرض فلسطين من شعب فلسطين يا أبو العينين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥

    2. يقول على:
      يونيو 23, 2024 الساعة 2:31 ص

      رؤيتك هي المأساة الحقيقية

  2. يقول qoraish:
    يونيو 22, 2024 الساعة 12:03 م

    هل ما زال هناك من يؤمن بالمؤسسة الدولية والأمم المتحدة وغيرها؟
    هل ما زال هناك من يؤمن بالجامعة العربية وبالتضامن العربي؟
    الخاسر الأكبر في كل هذا… هو الشعب العربي الذي يرى الإخوة الفلسطينيين يُذبحون ولا يستطيعون فعل شيء.
    التظاهر لن يغير شيئا.. الحكومات العربية مستعدة لخلق حرب أهلية ومذبحة بلد بأكمله من أجل البقاء على العرش والدفاع عن الصهاينة، وقد رأينا ذلك في الماضي !
    (لا حول ولا قوة إلا بالله)

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  3. يقول الطاف:
    يونيو 22, 2024 الساعة 12:45 م

    الالعنة الله على الصهاينة و كل من والاهم

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  4. يقول بنت المغرب:
    يونيو 22, 2024 الساعة 1:29 م

    هنا نرى ان لا الامم المتحدة ولا العدل الدولية ولا اي منظمة حقوقية استطاعت ان توقف الحرب والمجازر رغم الاحكام الصادرة والاجماع بمقر الامم على وقف اطلاق النار

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يونيو 22, 2024 الساعة 1:48 م

      كلها منظمات شكلية كانت في الأساس لخدمة مشروع استعماري نازي صهيوني أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️😎☝️🔥🐒🔥

  5. يقول متابع:
    يونيو 22, 2024 الساعة 1:33 م

    ان لله وانا اليه راجعون، الكفر يريد أن نتعود على مشاهدة قتل المسلمين وهذا صار مشهدا يوميا، أين ايمان وشهامة قادة الدول الإسلامية، أين ضمير الانسانية من قتل ودمار وابادة شعب الفلسطيني من قبل الصهاينة، نحن كل مسلمون نتألم وكلنا دعاء لإخواننا في غزة وباقي الفلسطين ولكن هذا لا يكفي، نحن بحاجة إلى قيادة تقف بوجه هذا الظلم، الى متى يتم شجب بالكلمات دون فعل، الظلم فاق كل ما تتصوره عقولنا وبتنا نتمنى زوال هذا الوضع المأساوي في أقرب وقت وبانتصار اخواننا الفلسطينين.

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  6. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 22, 2024 الساعة 1:44 م

    إبادة شعب فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين على يد عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي زرعوها في قلب فلسطين هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥🐒

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