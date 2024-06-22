استشهاد 101 فلسطيني في غزة خلال 24 ساعة- (صور وفيديو)

إسطنبول: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “37 ألفا و551 شهيدا و85 ألفا و911 مصابا”.
وقالت الوزارة في بيان عبر منصة “تلغرام” إن “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
#عاجل مجزرة مروعة
طائرات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة بحق الأطفال والمدنيين بعد استهداف مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/UggAFLZlf0
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 22, 2024
وأضافت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
لن اعتذر عن قسوة المشهد
هذه الصورة ملخص لما يحدث
انقذوا المسلمين في قطاع غزة
وكثفوا النشر لانقاذ المسلمين في شمال غزة حيث لا يسمح بوصول اي شيء#شمال_غزة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/afRcCMOlb8
— Osama Dmour (@OsamaDmour5) June 21, 2024
وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37551 شهيدا و85911 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.
أطفال غزة في هذا اليوم pic.twitter.com/rscYRci1p1
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 22, 2024
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
(الأناضول)
الماساة تبعات لعملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر، وأطلقت حرباً إسرائيلية انتقامية هستيرية
بل مأساة الفلسطينيين تعود إلى 1948 عندما سرقوا أرض فلسطين من شعب فلسطين يا أبو العينين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥
رؤيتك هي المأساة الحقيقية
هل ما زال هناك من يؤمن بالمؤسسة الدولية والأمم المتحدة وغيرها؟
هل ما زال هناك من يؤمن بالجامعة العربية وبالتضامن العربي؟
الخاسر الأكبر في كل هذا… هو الشعب العربي الذي يرى الإخوة الفلسطينيين يُذبحون ولا يستطيعون فعل شيء.
التظاهر لن يغير شيئا.. الحكومات العربية مستعدة لخلق حرب أهلية ومذبحة بلد بأكمله من أجل البقاء على العرش والدفاع عن الصهاينة، وقد رأينا ذلك في الماضي !
(لا حول ولا قوة إلا بالله)
الالعنة الله على الصهاينة و كل من والاهم
هنا نرى ان لا الامم المتحدة ولا العدل الدولية ولا اي منظمة حقوقية استطاعت ان توقف الحرب والمجازر رغم الاحكام الصادرة والاجماع بمقر الامم على وقف اطلاق النار
كلها منظمات شكلية كانت في الأساس لخدمة مشروع استعماري نازي صهيوني أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️😎☝️🔥🐒🔥
ان لله وانا اليه راجعون، الكفر يريد أن نتعود على مشاهدة قتل المسلمين وهذا صار مشهدا يوميا، أين ايمان وشهامة قادة الدول الإسلامية، أين ضمير الانسانية من قتل ودمار وابادة شعب الفلسطيني من قبل الصهاينة، نحن كل مسلمون نتألم وكلنا دعاء لإخواننا في غزة وباقي الفلسطين ولكن هذا لا يكفي، نحن بحاجة إلى قيادة تقف بوجه هذا الظلم، الى متى يتم شجب بالكلمات دون فعل، الظلم فاق كل ما تتصوره عقولنا وبتنا نتمنى زوال هذا الوضع المأساوي في أقرب وقت وبانتصار اخواننا الفلسطينين.
إبادة شعب فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين على يد عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي زرعوها في قلب فلسطين هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥🐒