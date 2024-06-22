استشهاد 101 فلسطيني في غزة خلال 24 ساعة- (صور وفيديو)

إسطنبول: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “37 ألفا و551 شهيدا و85 ألفا و911 مصابا”.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة “تلغرام” إن “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

#عاجل مجزرة مروعة

طائرات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة بحق الأطفال والمدنيين بعد استهداف مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/UggAFLZlf0 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 22, 2024

وأضافت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

لن اعتذر عن قسوة المشهد

هذه الصورة ملخص لما يحدث انقذوا المسلمين في قطاع غزة

وكثفوا النشر لانقاذ المسلمين في شمال غزة حيث لا يسمح بوصول اي شيء#شمال_غزة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/afRcCMOlb8 — Osama Dmour (@OsamaDmour5) June 21, 2024

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37551 شهيدا و85911 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

أطفال غزة في هذا اليوم pic.twitter.com/rscYRci1p1 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 22, 2024

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

(الأناضول)