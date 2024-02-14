استشهاد 103 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة إلى “28 ألفا و576 شهيدا” فلسطينيا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتُحاكم على إثرها بتهمة الإبادة الجماعية.

وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي عن الخسائر في القطاع، بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و576 شهيدا و68 ألفا و291 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين أول)”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

يأتي ذلك بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس متسببة في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة “جرائم إبادة” أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

بكلمات مؤلمة.. شاب في شمال غزة يوجه رسالة للعالم بعدما أرهق الجوع الفلسطينيين هناك وما عاد لهم إلا ربط الحجارة على بطونهم pic.twitter.com/GjUKtNzc9b — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 14, 2024

هذه الطفلة فقدت عينها بالقصف الإسرائيلي

هل تلاحظون الهدوء الذي يظهر عليها؟

أطفال غزة كبروا أكثر من أعمارهم بكثير#GazaGenocide #GazaHoloucast pic.twitter.com/gSLDyZefLo — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 14, 2024

#شمال_غزة_يُجوّع

يا أمة الإسلام والمليار! يا أمة العروبة!

هل أنتم معنا على الكوكب! هل تصلكم هذه الرسائل؟ pic.twitter.com/0XlPUq4mjg — صلاح صافي| غزة 🇵🇸 (@iSalahSafi) February 14, 2024

(الأناضول)