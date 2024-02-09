سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 107 فلسطينيين في غزة خلال 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 27947- (فيديوهات)

منذ ساعتين

حجم الخط
0

غزة: قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن إجمالي 27947 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 67459 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 107 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 142 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 60 جريحا ومريضا عالقا من غزة والشمال
منذ 40 ثانية
مدير أكبر شركة للشحن البحري في العالم: الهجمات تتصاعد في البحر الأحمر ولا توجد رؤية لنهاية الأمر
منذ 52 دقيقة
واشنطن بوست: أوهام نتنياهو بالنصر الشامل على حماس والطريق إلى الكارثة
منذ ساعة واحدة
أردوغان: نسعى لتشكيل موقف إسلامي ضد الظلم الإسرائيلي
منذ ساعتين

اشترك في قائمتنا البريدية