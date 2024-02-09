استشهاد 107 فلسطينيين في غزة خلال 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 27947- (فيديوهات)

غزة: قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن إجمالي 27947 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 67459 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 107 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 142 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

مشاهد صعبة !! ارتكب الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مجزرة بشعة بقصفه منزلا على رؤوس ساكنيه في رفح جنوب قطاع غزة. المجرمون الصهاينة قصفوا الأطفال والأهالي بالقذائف الأمريكية وهم نائمون!! ولا أدري هم النائمون أم كل من يشاهد الفظائع في غزة ولا يحرك ساكنا ؟!!! أكثر من 4 أشهر من… pic.twitter.com/c5XyBSVGlG — رضوان الأخرس (@rdooan) February 9, 2024

ضحاياه أطفال.. عـ ـدوان إسرائيلي جديد يستهدف روضة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة pic.twitter.com/750REsqoTB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2024

(وكالات)